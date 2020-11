Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sur le départ ? Cette grosse sortie sur l'avenir de QSI !

Publié le 1 novembre 2020 à 8h45 par B.C.

Co-auteur du livre "PSG 2010 - 2020 : Une décennie pour rêver plus grand", le journaliste Clément Pernia estime que le Qatar devrait encore rester quelques années au moins du côté de la capitale.

Grâce à l'arrivée de QSI en 2011, le PSG est passé dans une autre dimension. Le club de la capitale, en grandes difficultés sportives et financières à la fin des années 2000, a pu se refaire une place dans le gratin européen grâce aux investissements colossaux réalisés par QSI. Ainsi, le PSG a participé a sa première finale de Ligue des champions cet été et espère maintenant décrocher le Graal très rapidement. Mais certains s'interrogent déjà sur les plans des Qataris à long terme. Aux yeux de plusieurs observateurs, les propriétaires du PSG pourraient se séparer du club de la capitale après le Mondial 2022 au Qatar. Un possible départ évoqué par Clément Pernia.

« Quel serait l'intérêt du Qatar de se retirer aujourd'hui ? »