Mercato - Real Madrid : Zidane dans l'impasse pour cet indésirable ?

Publié le 1 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Isco serait poussé vers la sortie par les dirigeants merengue. Toutefois, l'international espagnol serait opposé à un départ dans l'immédiat.

Freiné par les blessures depuis plusieurs saisons, Isco a peu à peu perdu sa place au sein du onze de départ du Real Madrid. Convaincu qu'il ne retrouvera jamais son niveau d'antan, Zinedine Zidane ne compterait pas sur lui à l'avenir, et le Real Madrid souhaiterait ainsi se séparer de l'ancien milieu de Malaga, dans le cadre de leur dégraissage d'effectif afin d'attirer Kylian Mbappé la saison prochaine. Alors qu'Everton serait intéressé par le profil d'Isco, et que Carlo Ancelotti, qui a déjà côtoyé l'international espagnol lors de son passage au Real Madrid estime qu'il entrerait parfaitement dans le projet mis en place chez les Toffees , le principal intéressé ne souhaiterait pas entendre parler d'un départ pour le moment.

Isco ne souhaiterait pas partir cet hiver