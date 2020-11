Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est bien fait recaler pour ce coéquipier de Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 1 novembre 2020 à 19h15 par H.G.

Alors que nous vous avions annoncé cet été que le PSG était intéressé par le profil de Théo Hernandez, l’AC Milan ne se serait jamais montré ouvert à l’idée d’un départ de son latéral gauche français.

Au cours de cette session estivale des transferts à rallonge, le PSG a longtemps envisagé la possibilité de recruter un latéral gauche. Ainsi, le club de la capitale avait coché le nom d’Alex Telles comme le10sport.com vous l’avait révélé, mais le désormais ex-joueur du FC Porto a finalement pris la décision de rallier Manchester United. Parallèlement, nous vous avions également annoncé que le PSG était intéressé par le profil de Théo Hernandez. Finalement, le Français de 23 ans est resté à l’AC Milan cette saison, actuellement leader au classement de Serie A en grande partie grâce à un immense Zlatan Ibrahimovic.

L’AC Milan n’a jamais voulu négocier pour Théo Hernandez !