Mercato : Barcelone, PSG, Real Madrid... Le mystère reste entier pour Pochettino !

Publié le 1 novembre 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Libre depuis son départ de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino recherche un nouveau club. L’Argentin attend la bonne opportunité pour pouvoir rebondir.

Mais quel sera le prochain club de Mauricio Pochettino ? La question se pose depuis le départ du technicien argentin de Tottenham en novembre 2019. Remplacé par José Mourinho, l’ancien entraîneur de l’Espanyol Barcelone et de Southampton cherche désormais un club qui a de grands objectifs et où il pourrait s’épanouir. Depuis son départ des Spurs , Mauricio Pochettino est annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens. Le Zénit Saint-Pétersbourg, le Real Madrid, mais aussi le PSG apprécieraient énormément l’entraîneur argentin.

Pochettino ne manquerait pas de courtisans

Mauricio Pochettino ne manquerait pas de prétendants. Selon le média russe Championnat , le Zénit Saint-Pétersbourg aurait coché le nom du technicien. Le club russe pourrait lancer les grandes manœuvres dans ce dossier s’il venait à se séparer de Sergey Semak, fragilisé par de mauvais résultats. Il serait notamment question d’un salaire annuel de 6,5M€. Mais le Zénit Saint-Pétersbourg ne serait pas le seul club à envisager un recrutement de Mauricio Pochettino puisque la presse espagnole indique de son coté, que les responsables madrilènes penseraient à l’Argentin en cas de départ de Zinédine Zidane. Mais The Indépendant a indiqué le 24 octobre dernier que les cadres du vestiaire merengue verraient d’un mauvais œil une arrivée de Pochettino notamment en raison de ses méthodes de travail. « Une fois que les joueurs ont atteint un certain statut, ils ne veulent rien savoir des séances intensives » a déclaré une source proche du groupe au média. La méthode Pochettino n’a pas que des adeptes, mais elle plairait énormément à Leonardo. Selon Paris Fans , l’Argentin ferait partie de la short-list du directeur sportif du PSG en cas de départ de Thomas Tuchel. Le technicien serait en concurrence avec Massimiliano Allegri, Thiago Motta, mais aussi Laurent Blanc.

Pochettino prêt à rejoindre un cador européen ?