Mercato - LOSC : Un énorme départ à prévoir pour Christophe Galtier ?

Publié le 2 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Aujourd’hui, Renato Sanches est l’un des cadres de Christophe Galtier au LOSC. Toutefois, le Portugais pourrait bien ne pas s’éterniser chez les Dogues.

Annoncé comme l’un des plus grands espoirs du football quand il était au Benfica, Renato Sanches a ensuite eu énormément de mal à confirmer ces attentes au Bayern Munich. Pour le Portugais, la marche a certainement été trop haute et il a donc fallu se relancer. A l’été 2019, le milieu de terrain a ainsi rejoint le LOSC. Et après des débuts compliqués, il a ensuite su trouver sa place pour exprimer tout son talent. Désormais, à 23 ans, Renato Sanches est l’un des joueurs essentiels du système de Christophe Galtier. Des performances qui pourraient d’ailleurs bien lui rouvrir les portes des plus grands clubs européens.

« Je ne sais pas si je serais lillois la saison prochaine »