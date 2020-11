Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet à venir pour le mercato hivernal !

Publié le 2 novembre 2020 à 11h00 par T.M.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 4 janvier prochain, le FC Barcelone souhaiterait prendre les devants pour cette échéance.

La révolution attendue au FC Barcelone n’a pas vraiment eu lieu lors du dernier mercato. Arrivé sur le banc blaugrana, Ronald Koeman a vu Sergino Dest rejoindre son effectif, mais le Néerlandais ne souhaitait pas en rester là. En effet, outre le latéral américain, l’entraîneur du Barça espérait également les arrivées de Memphis Depay et d’Eric Garcia. Toutefois, cela n’a finalement pas pu être possible à cause des finances blaugrana dans le rouge. Néanmoins, le FC Barcelone pourrait se rattraper à l’occasion du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 4 janvier.

De quoi a besoin de Koeman ?