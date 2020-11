Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va passer à l’attaque sur ce dossier prioritaire !

Publié le 2 novembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Déterminé à renforcer sa défense centrale cet été, le FC Barcelone n’est pas parvenu à arracher Eric Garcia à Manchester City. Les Catalans compteraient revenir à la charge en janvier, et la première offre serait déjà programmée.

Cet été, le FC Barcelone a tenté de renforcer nombre de ses secteurs de jeu, en vain. Outre les échecs sur les dossiers Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, pourtant chers à Ronald Koeman, les Catalans cherchaient aussi un renfort en défense centrale. La priorité a été donnée à l’ancien de La Masia, Eric Garcia. Et Malgré la fin de contrat prochaine de l’Espagnol, en juin 2021, et le souhait de ce dernier de retrouver son ancien club, Manchester City n’a pas cédé aux avances, réclamant 30M€ pour sa pépite. L’état-major des Blaugrana a dès lors décidé de jouer la montre, le temps jouant en sa faveur sur ce dossier.

Une offre à 8M€ en janvier