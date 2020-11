Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros coup de Leonardo est totalement validé !

Publié le 2 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Au moment de son retour au PSG, Leonardo a réglé le problèmes des gardiens en faisant venir Keylor Navas. Aujourd’hui, le Costaricien fait l’unanimité dans la capitale.

Au PSG, le poste de gardien de but a été un grand problème ces derniers saisons. En effet, alors que les portiers se sont succédés, aucun n’a réussi à apporter la sécurité tant recherchée. Une histoire qui est désormais de l’histoire ancienne. En effet, revenu au PSG en 2019, Leonardo s’est empressé de régler ce problème en allant chercher Keylor Navas au Real Madrid. Et à peine arrivé, le Costaricien s’est immédiatement rendu indispensable en réalisant les bonnes parades au bon moment. Dans la capitale, on peut donc enfin compter sur un grand gardien et Eric Rabesandratana n’a pas manqué de relever cette réussite du recrutement de Leonardo.

« Il dégage un truc, une sérénité »