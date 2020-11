Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà identifié un gros coup pour janvier !

Publié le 2 novembre 2020 à 8h45 par T.M.

En janvier, les clubs européens auront à nouveau l’occasion de se renforcer. Et du côté du PSG, Leonardo pourrait bien saisir cette opportunité pour encore apporter du sang neuf à l’effectif de Thomas Tuchel.

Au terme d’un dernier mercato à rallonge, Thomas Tuchel avait finalement obtenu certains renforts de la part de Leonardo. L’entraîneur du PSG a ainsi de nouvelles solutions pour composer son équipe, bien que cela reste tout de même un certain casse-tête. En effet, avec le rythme soutenu du calendrier, les blessures sont nombreuses. Et dans la capitale, l’infirmerie est actuellement pleine. Tuchel doit donc faire avec ces absences ce qui n’est pas forcément simple. Mais l’Allemand pourrait avoir un peu d’air frais à l’occasion du mercato hivernal qui ouvrira ses portes dès le mois de janvier. Cela approche donc rapidement et au PSG, Leonardo semblerait déjà avoir une première idée en tête.

Une arrivée d’Eriksen en janvier ?