PSG : Tuchel souligne une grande évolution de Kylian Mbappé !

Publié le 2 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’on connaissait le Kylian Mbappé buteur, on le découvre désormais passeur. Une évolution dont se réjouit Thomas Tuchel.

Ce samedi, le PSG s’est imposé face au FC Nantes (0-3), grâce notamment à Kylian Mbappé. En l’absence de Neymar, l’international français a endossé le costume de patron du club de la capitale. Buteur sur penalty, le protégé de Thomas Tuchel a également été décisif en adressant une passe décisive à Ander Herrera. Décisif dans le dernier geste, Mbappé l’est également de plus en plus dans l’avant-dernier. Le champion du monde n’est donc plus seulement un buteur et il sait désormais se mettre au service du collectif pour faire briller ses coéquipiers.

« Il est très concentré sur le fait d’être décisif pour nous »