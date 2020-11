Foot - PSG

PSG : La réponse de cette pépite à Thomas Tuchel !

Publié le 1 novembre 2020 à 12h45 par H.G.

Alors qu’il a réalisé une bonne entrée en jeu face au FC Nantes et qu’il a été félicité pour sa performance par Thomas Tuchel, Kayz Ruiz a confié toute sa fierté d’avoir eu l’occasion de jouer ce samedi.

« Kays Ruiz a fait un bon match ce soir. Maintenant arrive le plus difficile : il doit montrer lundi encore (à l'entraînement) ! », a expliqué Thomas Tuchel ce samedi au sortir de la victoire du PSG 3-0 contre le FC Nantes au Stade de la Beaujoire. Il faut dire que le jeune joueur de 18 ans s’est mis en évidence en seconde période. Entré en jeu à la mi-temps en tant que milieu relayeur gauche dans le 4-4-2 de Thomas Tuchel, Kays Ruiz s’est montré intéressant en accélérant le jeu et en faisant l’étalage de ses qualités techniques. Une prestation réussie donc, chose qui n’a pas manqué de ravir le principal intéressé au sortir de la rencontre.

« C'est une fierté »