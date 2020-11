Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel met une énorme pression sur l'un de ses cracks !

Publié le 1 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

De nouveau entré en jeu contre le FC Nantes samedi soir (3-0), Kays Ruiz-Atil a fait bonne impression lors des 45 minutes qu'il a disputées. Mais Thomas Tuchel en attend toujours plus de son jeune milieu de terrain.

L'hécatombe que subit le PSG, qui voit son infirmerie se remplir de jour en jour, fait toutefois quelques heureux. En effet, privés de nombreux cadres, Thomas Tuchel offre du temps de jeu à plusieurs jeunes issus du centre de formation du club de la capitale. C'est le cas de Bandiougou Fadiga, qui entre régulièrement en cours de match en Ligue 1, tandis que Timothée Pembélé, Xavi Simons et Maxen Kapo ont très souvent été appelés dans le groupe professionnel. En début de saison, Arnaud Kalimuendo a également été utilisé avant d'être prêté au RC Lens. Toutefois, celui qui bénéficie du temps de jeu le plus important est bien Kays Ruiz-Atil.

Tuchel en attend encore plus de Ruiz-Atil