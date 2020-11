Foot - PSG

PSG : Avant Leipzig, le casse-tête se poursuit pour Thomas Tuchel !

Publié le 1 novembre 2020 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG affrontera le RB Leipzig en Ligue des Champions mercredi prochain, Thomas Tuchel va une nouvelle fois devoir composer avec une vague d’absences dans son effectif. Et si Leandro Paredes pourrait faire son retour, le doute plane désormais autour de Kylian Mbappé et de Moise Kean.

Neymar, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler, Alessandro Florenzi, Juan Bernat, Angel Di Maria suspendu, Alexandre Letellier absent jusqu'à ce lundi pour cause de contamination à la Covid-19… Le liste des absents pour le match du PSG à Nantes ce samedi (victoire 3-0 des Parisiens) était longue. Depuis maintenant plusieurs semaines, Thomas Tuchel doit en effet composer avec un effectif amoindri par bon nombre de pépins physiques. Et tout porte à croire que cette cascade de blessures va perdurer pour le match du PSG contre le RB Leipzig en Ligue des Champions prévu ce mercredi. Alessandro Florenzi devrait faire son retour, lui qui a simplement été laissé au repos face aux Nantais, tandis qu’il est d’ores et déjà acté que Neymar sera absent jusqu’à la trêve internationale.

Leandro Paredes pourrait faire son retour, pas Mauro Icardi !

Mais au final, seul un joueur blessé pourrait faire son grand retour dans le groupe parisien à l’occasion du déplacement du PSG à la Red Bull Arena, à savoir Leandro Paredes. Absent depuis le 17 octobre, le milieu argentin de 26 ans est sur le chemin du retour et pourrait prendre part à la séance d’entraînement de ce lundi. Cependant, l’autre Argentin blessé, à savoir Mauro Icardi, ne devrait pas être de la partie pour le troisième match de poule de Ligue des Champions du PSG comme l’a signifié Thomas Tuchel en conférence de presse ce samedi soir. « J'espère que Paredes va faire l'entraînement lundi avec nous. Peut-être avec Mauro Icardi, mais je ne suis pas sûr. Le seul gars qui peut peut-être faire un premier entraînement avec nous, c'est Leo Paredes », a expliqué le technicien allemand dans des propos rapportés par RMC Sport . Le PSG devra donc une nouvelle fois faire sans son numéro 9 titulaire contre le RB Leipzig. Un véritable coup dur pour Thomas Tuchel, qui n’a de cesse de se plaindre des absences dans son groupe dans ce calendrier très intense en ce début de saison, et ce d’autant plus qu’un doute existe désormais quant à la présence de Kylian Mbappé et de Moise Kean face aux Allemands.

Quid de Kylian Mbappé et Moise Kean ?