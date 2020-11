Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel persiste et signe pour cette recrue estivale !

2 novembre 2020

Englué dans une spirale négative, l’AS Saint-Étienne enchaîne les défaites. Après la nouvelle déconvenue face à Montpellier ce dimanche, Claude Puel a préféré trouver du positif, encensant une nouvelle fois sa recrue Yvan Neyou.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Étienne ! Ce dimanche, les Verts ont concédé une nouvelle défaite sur leur pelouse face à Montpellier (1-0). Claude Puel semble en panne de solution, après avoir proposé un jeu prometteur lors des premières journées, et s’appuyant notamment sur un effectif jeune. Une philosophie symbolisée par les arrivées cet été d’Adil Aouchiche, Panagiotis Retsos et Yvan Neyou. Ce dernier est revenu récemment sur son transfert, et son intégration dans le Forez semble une réussite, à tel point que malgré la spirale négative, Claude Puel souligne son apport bénéfique.

« Un exemple pour tous ses partenaires »