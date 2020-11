Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Pochettino s’active pour rebondir !

Publié le 2 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Toujours sans club, Mauricio Pochettino semble visiblement trouver le temps long. C’est ainsi qu’en coulisses, son entourage s’activerait pour lui trouver un nouveau poste.

Après avoir fait le bonheur de Tottenham, atteignant même la finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a toutefois payé les mauvais résultats de son équipe. Cela fait maintenant près d’un an que l’Argentin a été remercié par les Spurs. Libre, le technicien de 48 ans n’a toutefois toujours pas retrouvé de club. Evoqué un peu partout, Pochettino n’a vu aucune piste se concrétiser. Néanmoins, son retour sur le devant de la scène pourrait être proche. Et pour cela, les représentants de l’ancien joueur du PSG se démèneraient.

Un retour au premier plan ?