Mercato - Barcelone : Arthur Melo lâche une confidence sur son départ à la Juventus !

Publié le 2 novembre 2020 à 14h00 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton, Arthur Melo a finalement accepté de quitter le FC Barcelone pour la Juventus. Un choix sur lequel est revenu sur le Brésilien.

Arrivé à Barcelone en 2018 en provenance de Grêmio, Arthur Melo était annoncé comme le possible successeur de Xavi et Iniesta dans l’entrejeu blaugrana. Toutefois, l’international brésilien n’a jamais répondu à ces attentes et pour lui, l’aventure s’est finalement terminée lors du dernier mercato. En effet, le milieu de terrain a rejoint la Juventus tandis que Miralem Pjanic a lui fait le chemin inverse pour rejoindre le Barça. Mais que cela aura été long à se décanter. Dans un premier temps, Arthur Melo ne voulait pas entendre parler d’un départ, lui qui était déterminé à réussir sous la tunique barcelonaise. Au final, le protégé d’Andrea Pirlo est revenu sur sa position, acceptant un transfert vers le Piémont.

Un projet qui a fait la différence !