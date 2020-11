Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Lucas Hernandez a recalé Leonardo…

Publié le 2 novembre 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG au cours du mercato estival, Lucas Hernandez a finalement décidé de rester au Bayern Munich. Le défenseur international français s’en explique, et semble déterminé à prouver sa valeur en Allemagne après avoir été recruté au prix fort.

Thiago Silva étant arrivé au terme de son contrat avec le PSG en août dernier, Leonardo a longtemps tenté de lui dénicher un successeur de renom sur le marché des transferts. À ce titre, le directeur sportif parisien a activé plusieurs profils : Milian Skriniar (Inter Milan), Kalidou Koulibaly (Naples), David Alaba (Bayern Munich) ou encore Lucas Hernandez (Bayern Munich). Ce dernier, qui a vécu une première saison compliquée au Bayern Munich après avoir été recruté pour 80M€ en 2019, peine encore à trouver sa place dans l’effectif bavarois. Malgré tout, Hernandez n’a pas souhaité rejoindre le PSG…

« Le Bayern s’est donné du mal pour moi »

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de juin dernier, Lucas Hernandez n’était pas très chaud à l’idée de s’engager avec le PSG cet été. Et dans un entretien accordé à Kicker , l’international français s’explique sur ce choix et revient sur les coulisses de son mercato estival : « Ce fut une première année difficile. J'ai utilisé ce temps pour la réflexion et la méditation. Il y a des décisions que vous devez prendre dans la vie. Je ne suis ni triste ni déçu. Le club a une haute opinion de moi - je veux maintenant confirmer cette confiance. Le Bayern s'est donné beaucoup de mal pour moi en payant 80 millions d'euros. Je dois prouver qu'ils ont bien investi et que je mérite de porter et de défendre les couleurs de ce club. Je veux briller avec l'équipe, mais aussi individuellement », indique Lucas Hernandez. Dans ce contexte, difficile pour Leonardo de le convaincre de rejoindre le PSG.

Et maintenant, quel avenir ?

Reste désormais à savoir de quoi sera fait l’avenir de Lucas Hernandez, alors que le secteur défensif du Bayern Munich affiche une concurrence XXL au poste de défenseur central et de latéral gauche : Niklas Süle, Jérome Boateng, Tanguy Kouassi, Benjamin Pavard, Alphonse Davies, Chris Richards ou encore David Alaba sont ses principaux concurrents, et même si ce dernier semble bien parti pour ne pas prolonger avec le Bayern Munich dans les prochains mois, il paraît compliqué pour Lucas Hernandez de se faire une place de titulaire. Et le PSG pourrait donc potentiellement retenter sa chance dans les mois à venir si sa situation ne s’améliore pas…