Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse condition posée dans le dossier Eriksen !

Publié le 2 novembre 2020 à 9h45 par T.M.

Pour janvier, le PSG ferait figure de favori pour récupérer Christian Eriksen. Mais encore faut-il répondre aux exigences de l’Inter Milan.

Alors que le mercato estival vient à peine de refermer ses portes, l’échéance de janvier se rapproche déjà. D’ici quelques semaines, les clubs européens auront à nouveau l’occasion de modifier leur effectif. Une opportunité que pourraient bien saisir Leonardo et le PSG. Et une fois n’est pas coutume, le directeur sportif parisien pourrait aller piocher en Italie pour trouver son bonheur. En effet, ce lundi, La Gazzetta dello Sport assure que le PSG serait actuellement le mieux placé pour récupérer Christian Eriksen, pas au mieux à l’Inter Milan, et dont le départ en janvier se rapprocherait.

Pas de prêt !