Mercato - PSG : Leonardo ne pouvait rien pour cette piste estivale

Publié le 2 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo, le directeur sportif ayant été en quête de renforts au milieu de terrain cet été, Tanguy Ndombele a fait faux bond au PSG. Et le président de Tottenham n’est pas étranger à cela.

Ne parvenant pas à s’entendre avec José Mourinho qui n’a pas manqué de s’en prendre à lui à plusieurs reprises dans les médias depuis sa nomination en novembre dernier au poste d’entraîneur des Spurs , Tanguy Ndombele semble avoir été tout proche de quitter Tottenham cet été. En effet, Mourinho n’aurait pas été contre ce départ, ce qui aurait permis aux dirigeants de renflouer leurs caisses. Néanmoins, président de Tottenham, Daniel Levy s’est opposé à cette éventualité. De quoi faire capoter un éventuel transfert au PSG, Leonardo s’étant penché sur sa situation à l’intersaison.

« Le président m’a dit qu’il voulait me garder »