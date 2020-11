Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le message très fort d'Isaac Lihadji qui ne va pas plaire à l'OM...

Publié le 2 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Quelques mois après avoir choisi de rejoindre le LOSC, Isaac Lihadji insiste sur le fait qu'il ne regrette pas d'avoir quitté l'OM, son club formateur.

Formé à l'OM, Isaac Lihadji est finalement parti cet été avant même la signature de son premier contrat professionnel. Le jeune ailier a décidé de rejoindre le LOSC et Luis Campos se réjouit d'avoir réussi à l'attirer : « Ceux qui aiment le foot, aiment les joueurs comme Isaac. Il a tout pour le football moderne. C'est le meilleur jeune français et sans doute parmi les trois meilleurs jeunes du monde de son âge . » De son côté, Isaac Lihadji ne regrette absolument pas son choix.

Lihadji ne regrette pas son choix