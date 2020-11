Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rien n'est perdu pour Puel avec... Saliba !

Publié le 1 novembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Quelques semaines après le prêt avorté de William Saliba à l'ASSE, Mikel Arteta est revenu sur la situation de la pépite française, qui vit des moments compliqués alors qu'il n'a pas été inscrit sur la liste d'Arsenal pour disputer la Ligue Europa.

Recruté lors de l'été 2019, William Saliba n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu en équipe première sous le maillot d'Arsenal. Prêté la saison passée à l'ASSE afin d'obtenir davantage de temps de jeu et d'acquérir de l'expérience, le jeune défenseur de 19 ans a fait son retour dans la capitale londonienne cet été. Cependant, l'échec de concrétisations de certains départs tels que Shkodran Mustafi, courtisé par la Lazio et Naples et l'arrivée de Gabriel en provenance du LOSC ont relégué William Saliba au second plan, poussant ainsi les dirigeants d'Arsenal à tenter un nouveau prêt du côté de l'ASSE, après avoir refusé la demande des Verts de le prolonger quelques semaines plus tôt. Si les différentes parties avaient trouvé un accord pour le prêt de William Saliba, un problème administratif a rendu l'opération impossible avant la fin du marché des transferts. Alors qu'il a récemment pris la décision de ne pas l'inclure sur la liste d'Arsenal pour l'Europa League, Mikel Arteta a fait le point sur la situation de son joueur.

« Il a besoin de cette année de transition »