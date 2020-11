Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le contrat de trop pour Dimitri Payet ?

Publié le 2 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Prolongé par l’OM en juin dernier alors qu’il sortait d’une saison très convaincante, Dimitri Payet n’est que l’ombre de lui-même depuis plusieurs semaines. De quoi s’interroger sur la nécessité de cette prolongation…

L’opération avait été officialisée le 27 juin dernier en conférence de presse par Jacques-Henri Eyraud, et elle avait fait l’effet d’une petite bombe : Dimitri Payet a été prolongé jusqu’en juin 2024 par l’OM, en acceptant au passage une baisse significative de son salaire pour continuer l’aventure avec son club de cœur. Une belle histoire sur le papier, sauf que depuis le début de la saison, le milieu offensif enchaine les performances décevantes et semble en surpoids. Du coup, les supporters peuvent-t-ils être en mesure d’estimer qu’il s’agissait de la prolongation de trop pour Dimitri Payet à l’OM ?

Villas-Boas ne le lâche pas