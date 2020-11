Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce forte sur le départ de James Rodriguez !

Publié le 1 novembre 2020 à 21h30 par A.D.

Alors qu'il ne faisait pas partie des plans de Zinedine Zidane pour cette saison, James Rodriguez a rejoint Everton. Une arrivée qui comble de joie son compatriote colombien Yerry Mina.

En difficulté du côté du Real Madrid, James Rodriguez s'est engagé en faveur d'Everton. En plus d'avoir rejoint Carlo Ancelotti, le milieu offensif de 29 ans a retrouvé son compatriote colombien Yerry Mina chez les Toffees . Lors d'un entretien accordé à AS , l'ancien pensionnaire du FC Barcelone s'est totalement enflammé pour l'arrivée de James Rodriguez dans le club basé à Liverpool.

Yerry Mina valide totalement l'arrivée de James Rodriguez à Everton