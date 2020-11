Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 1 novembre 2020 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 1 novembre 2020 à 20h31

Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter, Lautaro Martinez est courtisé par le FC Barcelone depuis plusieurs mois. Alors qu'une prolongation de contrat de l'international argentin semblait d'actualité, les agents du joueur ont récemment nié toutes négociations...

Six ans après son arrivée en Catalogne, Luis Suarez a quitté le FC Barcelone cet été, devenant ainsi l'une des victimes de l'arrivée de Ronald Koeman à la tête du club, qui n'a pas souhaité lui accorder sa chance, à un an de la fin de son contrat. Dans le viseur des dirigeants catalans afin de succéder à El Pistolero à la pointe de l'attaque des Blaugrana , Lautaro Martinez est finalement resté à l'Inter, où il est en difficulté en ce début de saison, n'ayant plus inscrit le moindre but depuis cinq rencontres. Si Ronald Koeman favorise l'arrivée de Memphis Depay qui, de plus, sera libre l'été prochain contrairement à l'international argentin, les dirigeants catalans n'auraient pas oublié la piste menant à Lautaro Martinez. Alors que plusieurs offres auraient été transmises par le FC Barcelone cet été pour s'attacher les services du buteur de 23 ans, l'Inter s'est montrée inflexible, et tenteraient désormais de sécuriser l'avenir de Latauro Martinez en Lombardie en négociant une prolongation de contrat. Cependant, le FC Barcelone peut toujours garder espoir d'attirer l'international argentin...

« L'Inter n'a pas encore fait de proposition »

Alors qu' Il Corriere dello Sport affirmait ce samedi que l'Inter avait entamé des négociations avec Lautaro Martinez pour une prolongation de contrat avec revalorisation salariale, les agents de l'international argentin ont tenu à clarifier la situation. Au cours d'une interview accordée au média argentin Olé , Roly Zarate et Beto Yaque, agents de Lautaro Martinez, sont revenus sur les rumeurs de négociations de contrat, mais également sur les rumeurs affirmant que leur joueur demanderait un salaire relativement élevé. La Gazzetta Dello Sport affirmait récemment que Lautaro Martinez réclamerait un salaire de 7.5M€ annuel, alors qu'il est actuellement à 5M€ : « Il n'y a toujours pas de négociations, il n'y a rien. L'Inter n'a pas encore fait de proposition et Lautaro n'a pas demandé plus d'argent » ont-ils ainsi déclarés, dans des propos relayés par Calciomercato.com . Des rumeurs qui n'affecteraient toutefois pas le buteur argentin.

Lautaro reste concentré sur son jeu