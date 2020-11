Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès envoie déjà Kylian Mbappé loin de Paris !

Publié le 2 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter la prestation de Kylian Mbappé contre le FC Nantes, Pierre Ménès envoie l'attaquant du PSG au Real Madrid à court terme.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur des toutes les préoccupations au PSG où sa prolongation fait figure de priorité. Malgré tout, son avenir semble passer un jour par le Real Madrid. Régulièrement annoncé dans le viseur du club merengue, l'attaquant français est l'objectif principal de Zinedine Zidane. A tel point que Pierre Ménès envoie déjà le Champion du monde au Real Madrid.

Pierre Ménès voit déjà Mbappé au Real Madrid