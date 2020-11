Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Adil Rami, un autre ancien du club s'en prend à Eyraud !

Publié le 2 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Comme Adil Rami, Rod Fanni a été licencié de l'OM en 2018, et n'a visiblement toujours pas digéré le comportement de la direction du club phocéen.

« Une personne m’a bien mis les bâtons dans les roues. On a tout fait justement pour m’éteindre. Ce qu’ils ne savent pas c’est que j’ai travaillé à la mairie de Fréjus donc pour m’enlever le pain de ma bouche, ça va être compliqué. Il y a une personne bien évidement que je déteste et que j’espère ne plus voir dans le monde du football ça c’est sûr et certain ». Sans le nommer, Adil Rami a récemment répété son agacement à l'égard de Jacques-Henri Eyraud suite à son licenciement en août 2019. Un peu plus d'un an avant, Rod Fanni a connu une fin similaire avec l'OM. Et lui non plus n'a pas digéré.

Fanni ne digère pas son départ de l'OM