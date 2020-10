Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adil Rami en rajoute une couche sur son départ de l’OM !

Publié le 24 octobre 2020 à 1h15 par Th.B.

Alors qu’il a souvent indirectement cité Jacques-Henri Eyraud pour être derrière son licenciement à l’OM pour raisons disciplinaires, Adil Rami n’en a pas démordu lors de son passage à Téléfoot ce vendredi soir.

Après deux saisons passées à l’OM au cours desquelles il a joué un rôle important dans l’épopée marseillaise en Ligue Europa en 2018, Adil Rami a été licencié par sa direction en juillet 2019 pour des raisons disciplinaires. Alors que sa participation à Fort Boyard a été évoquée dans la presse comme étant la principale raison de cette décision des dirigeants, le nouveau défenseur de Boavista assurait récemment que ce n’était pas le cas en s’en prenant d’ailleurs à Jacques-Henri Eyraud. Joint par Téléfoot La Chaîne en duplex lui qui se trouve à Porto, Adil Rami s’est une nouvelle fois indirectement attaqué au président de l’OM.

« Mais une personne m’a bien mis les bâtons dans les roues »