Mercato - Barcelone : Une piste estivale du Barça évoque l'intérêt de Koeman !

Publié le 24 octobre 2020 à 1h00 par La rédaction

Ciblé par Ronald Koeman pour renforcer la défense du FC Barcelone cet été, Angelino est revenu sur l'intérêt des Blaugrana et son choix de rempiler à Leipzig.

À la recherche d'un successeur pour Jordi Alba cet été, le FC Barcelone avait ciblé le jeune Angelino pour renforcer son couloir gauche lors du dernier mercato estival. De retour à Manchester City après un prêt du côté de Leipzig lors de la seconde partie de saison dernière, le latéral de 23 ans n'entrait pas dans les plans de Pep Guardiola pour la saison à venir, le technicien espagnol préférant s'appuyer sur Oleksandr Zinchenko et Benjamin Mendy. Alors que le FC Barcelone aurait tenté de négocier l'arrivée d'Angelino et d'Eric Garcia, le latéral espagnol a préféré s'engager avec Leipzig, notamment pour continuer sur sa lancée...

« Je voulais être calme et continuer à profiter du football que je faisais ces derniers mois »