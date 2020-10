Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur le départ avorté de Philippe Coutinho !

Publié le 23 octobre 2020 à 21h00 par T.M.

De retour en grâce au FC Barcelone, Philippe Coutinho devait initialement partir cet été. Pour le Brésilien, un transfert aurait d’ailleurs été proche…

Depuis le début de la saison, Philippe Coutinho brille sous le maillot du FC Barcelone. Positionné au coeur du jeu par Ronald Koeman, le Brésilien prend sa revanche en Catalogne, lui qui n’était plus en odeur de sainteté il y a quelques mois en encore. C’est d’ailleurs pour cela qu’il avait été prêté au Bayern Munich. Revenu cet été au Barça, Coutinho ne devait toutefois pas s’y éterniser. En effet, les Blaugrana ne comptaient pas forcément sur l’ancien de Liverpool. Placé sur la liste des transferts, le milieu de terrain de 28 ans aurait d’ailleurs été proche d’un retour en Premier League.

« Arsenal a été très proche… »