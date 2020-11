Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tanguy Ndombélé se lâche sur son été agité !

Publié le 1 novembre 2020 à 20h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Tanguy Ndombélé aurait pu quitter Tottenham et rejoindre le PSG ou l'Inter. Interrogé sur son été agité, le milieu de terrain de José Mourinho a lâché toutes ses vérités.

En difficulté du côté de Tottenham, Tanguy Ndombélé aurait pu faire ses valises et prendre le large lors de la dernière fenêtre de transferts. En effet, son nom a été associé à plusieurs écuries européennes cet été, et notamment au PSG et à l'Inter. Malgré tout, Tanguy Ndombélé défend toujours les couleurs des Spurs. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , le milieu de terrain de José Mourinho a été interrogé sur son faux départ de Tottenham. Comme il l'a lui-même expliqué, Tanguy Ndombélé a songé à partir, mais il a été bloqué par sa direction.

«Je me suis posé la question si je devais partir ou pas, mais...»