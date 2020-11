Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation de Villas-Boas sur son arrivée !

Publié le 1 novembre 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors qu’il a débarqué à l’été 2019, André Villas-Boas aurait pu s’engager en faveur de l’OM bien avant comme il l’a révélé pour Téléfoot.

Surnommé The Special Two pour ses débuts tonitruants au FC Porto en tant qu’entraîneur, André Villas- Boas a connu une carrière très riche et très vite, voire trop. En effet, après Porto, l’entraîneur portugais s’en est allé du côté de Chelsea comme The Special One José Mourinho avant lui. Cependant, il n’a pas connu le même succès que son illustre aîné à Stamford Bridge et s’est relancé à Tottenham un an après pour le même résultat. En 2013, Villas-Boas quitte les Spurs et décide de faire une année sabbatique. Durant cette période, André Villas-Boas aurait pu signer à l’OM après s’être entretenu avec le président de l’époque Vincent Labrune.

Une touche avec Vincent Labrune en 2013 ?