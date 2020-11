Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation à 150M€ dans le dossier Mbappé !

Publié le 2 novembre 2020 à 12h15 par D.M.

Propriétaire de l’agence de représentation de joueurs, Prime Sport, Esteve Calzada estime que le Real Madrid devrait dépenser au moins 150M€ s’il veut s’offrir Kylian Mbappé lors du prochain mercato.

Le destin de Kylian Mbappé est tout tracé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’attaquant français devrait, un jour, s’engager avec le Real Madrid. Un club qui a tenté à de nombreuses reprises de recruter le joueur de 22 ans et qui devrait retenter sa chance lors du prochain mercato. Néanmoins, le PSG ne compte pas se séparer de Kylian Mbappé. Selon L’Equipe, Leonardo aurait fait de ce dossier une priorité et aurait rencontré l’entourage du joueur afin d’évoquer une prolongation de contrat. L’attaquant voudrait obtenir des garanties de la part de sa direction avant de donner son accord.

« Mbappé devrait être autour de 150M€ »