Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour l’avenir de cette pépite de Tuchel !

Publié le 2 novembre 2020 à 11h15 par T.M.

Chipé au FC Barcelone en 2015, Kays Ruiz-Atil joue de plus en plus avec le PSG de Thomas Tuchel. Un club où le talent de 18 ans aurait bien envie de continuer sa carrière.

Avec les nombreuses absences au PSG, cela donne l’occasion à de jeunes joueurs de se montrer. C’est notamment le cas de Kays Ruiz-Atil, qui est déjà apparu à 5 reprises depuis le début de la Ligue 1. Le milieu de terrain de 18 ans dispose donc de la confiance de Thomas Tuchel, qui n’hésite pas à le lancer au plus haut niveau. Sur le terrain, l’ancien du FC Barcelone fait donc parler de lui, mais cela discute également en coulisses. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que Leonardo s’active pour tenter de prolonger Kays Ruiz-Atil, dont le contrat expire à la fin de la saison. Reste encore à connaitre les plans du Parisien pour la suite de sa carrière.

Priorité au PSG ?