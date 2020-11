Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola risque de tromper son monde !

Publié le 1 novembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Pep Guardiola se trouve à un tournant de sa carrière d’entraîneur. À en croire les rumeurs, Pep Guardiola n’aurait ni pris la décision de prolonger son contrat à Manchester City, et ne cultive pas la volonté de revenir au FC Barcelone en tant que coach. Alors que son avenir reste flou, le technicien espagnol pourrait prendre une grande décision.

Chaque année, l’avenir de Pep Guardiola est passé au crible. Cependant, cela a lieu bien plus tard au cours de la saison. En effet, ces deux dernières années, l’avenir du technicien espagnol a fait beaucoup parler au moment de l’annonce de la suspension européenne de l’UEFA pour deux saisons, finalement levée par le Tribunal Arbitral du Sport ou encore lors des échecs répétés de Guardiola en Ligue des champions avec Manchester City. Étant entré dans l’ultime année de son contrat, sans l’avoir pour le moment prolongé ni même avoir ouvert des discussions concrètes à ce sujet, Pep Guardiola aurait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Pour le moment, l’entraîneur est à Manchester City pour la cinquième saison, un record de longévité depuis ses débuts en tant que coach. Mais la donne pourrait être bien différente une fois que l’exercice actuel touchera à sa fin. Guardiola prolongera-t-il son contrat ? Les dirigeants de Manchester City ne verraient personne d’autre que lui capable de gérer l’effectif des Skyblues avec brio. Néanmoins, si Guardiola décidait de partir, le comité de direction ne le retiendrait pas, estimant qu’il a le droit d’être aux commandes de son avenir. D’après la presse anglaise, Guardiola devrait cependant donner un indice sur la suite des opérations au début de l’année civile de 2021. Après Manchester City, un retour au FC Barcelone ? Pas sous n’importe quelles conditions.

Le Barça ? Pas en tant qu’entraîneur

Ces derniers jours, depuis l’annonce de Victor Font jeudi dans laquelle le candidat à la présidence du FC Barcelone dévoilait son projet de faire revenir les grandes figures du Barça , à savoir Andrés Iniesta, Xavi Hernandez, Carles Puyol ou encore Pep Guardiola, on ne parle que d’un potentiel retour de l’entraîneur de Manchester City au sein du club culé. Au poste de coach ? Très peu pour lui qui a répété à trois reprises que son aventure barcelonaise en tant qu’entraîneur était de l’histoire ancienne. « Pour être manager à Barcelone, vous devez avoir une énergie spéciale et un truc spécial que je n’ai déjà plus en moi. C’est pour cela qu’il appartient à d’autres personnes, de jeunes personnes et de bons entraîneurs de le faire. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, mon temps à Barcelone en tant que manager est révolu ». Un message très bien accueilli par Victor Font qui s’est servi de son compte Twitter afin de faire savoir qu’au cours de diverses discussions qu’il a eu avec Guardiola, un retour pour occuper un tout autre rôle était dans les tuyaux.

