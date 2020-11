Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 2 novembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Priorité du Real Madrid, Erling Braut Haaland suscite l'intérêt de nombreux clubs. Après six mois à Dortmund, l'international norvégien pourrait ne pas s'y éterniser.

Peu actif sur le dernier mercato, le Real Madrid ne devrait pas investir cet hiver. Les grandes manœuvres seraient prévues pour l'été prochain. La Maison Blanche penserait à recruter un nouveau numéro 9. Kylian Mbappé serait la priorité du club et de Zinédine Zidane. Mais Erling Haaland aurait également une belle côte. L'attaquant de 20 ans a rejoint Dortmund en janvier dernier, alors que de nombreuses équipes avaient fait part de leur intérêt. Et le Real était déjà là. L'international norvégien enchaîne les buts en Bundesliga et en Ligue des Champions. Alors, un nouveau transfert serait envisagé.

« Haaland ne restera probablement pas à Dortmund »