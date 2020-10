Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s’en tenir pour Haaland !

Publié le 31 octobre 2020 à 0h30 par Th.B.

Alors que Manchester City aurait récemment fait irruption dans le dossier Erling Braut Haaland, Manchester United serait toujours enclin à l’idée de recruter le buteur du Borussia Dortmund, également dans le viseur du Real Madrid.

Arrivé en janvier dernier au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a fait faux bond à un bon nombre de clubs. En plus de la Juventus ou encore du PSG à en croire certains médias, Manchester United et le Real Madrid auraient tous les deux formulés un réel intérêt pour l’international norvégien. Une volonté qui serait toujours bien présente au sein des deux cadors européens. Selon 90min, Manchester City se joindrait à la course à la signature du jeune attaquant de 20 ans. Mais le voisin des Skyblues , à savoir les Red Devils , auraient un plan bien précis pour Haaland.

Après Cavani, place à Haaland à Manchester United ?