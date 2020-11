Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius, Rodrygo… Zidane a tenté de trouver «le nouveau Neymar»

Publié le 2 novembre 2020 à 19h00 par La rédaction

A en croire le responsable de l’agence Prime Sport, le Real Madrid a mis l’accent sur le recrutement de jeunes joueurs brésiliens afin de tenter de dénicher « le nouveau Neymar ».

En juillet 2013, Neymar quittait son Brésil natal et son club de Santos pour faire le grand saut vers l'Europe. Arrivé au FC Barcelone à l'âge de 21 ans, l’attaquant brésilien s’est vite imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Associé à Lionel Messi et Luis Suarez sur le front de l’attaque, Neymar a fait le bonheur du club catalan jusqu’en 2017, année où il rejoint le PSG. Par la suite, plusieurs jeunes joueurs brésiliens ont posé leurs valises en Espagne et notamment chez le concurrent, le Real Madrid. Ces dernières années, la formation entraînée par Zinédine Zidane a bouclé les arrivées de Vinicius Jr, Rodrygo, mais aussi Reinier Jesus prêté cette saison au Borussia Dortmund.

« Le Real Madrid cherchait à identifier le nouveau Neymar »