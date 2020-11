Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur le départ de Thiago Silva !

Publié le 2 novembre 2020 à 17h45 par La rédaction

En fin de contrat, Thiago Silva a rejoint Chelsea librement après des discussions trop tardives avec le PSG. Mais l'international brésilien aurait pu retourner en Serie A.

Le contrat de Thiago Silva prenait fin en juin dernier. A l'inverse de Cavani et de Meunier, le défenseur de 36 ans a prolongé l'aventure de deux mois. En ligne de mire : le final 8 de la Ligue des Champions. Le capitaine parisien a ainsi mené ses troupes jusqu'en finale où le PSG a cédé face au Bayern Munich. Cet été, O Monstro répétait aussi ses envies de poursuivre à Paris. Mais la proposition du PSG serait venue trop tardivement. Alors l'international brésilien s'est cherché un nouveau défi. Thiago Silva a rejoint librement Chelsea pour devenir le capitaine des hommes de Frank Lampard.

Proche d'un retour au Milan ?