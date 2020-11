Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Nkunku sur son départ du PSG !

Publié le 3 novembre 2020 à 0h45 par T.M.

Ce mercredi, Christopher Nkunku, désormais à Leipzig, retrouvera son club formateur, le PSG. Un club qu’il ne regrette en aucun cas d’avoir quitté.

Au PSG, la liste des joueurs formés au club partis exploser ailleurs est longue. Alors que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont dernièrement venus la faire grandir, à l’été 2019, c’est Christopher Nkunku qui s’était ajouté à cette fuite des talents parisiens. Talentueux, le milieu de terrain n’avait toutefois pas assez de place pour s’exprimer dans la capitale. Il a ainsi décidé de filer en Allemagne et rejoignant Leipzig. Un choix payant pour le joueur formé au PSG qui enchaine les belles prestations de l’autre côté du Rhin, se montrant notamment décisif grâce à sa qualité de passe. Un choix que ne regrette d’ailleurs absolument pas Nkunku.

« C’était absolument la bonne décision »