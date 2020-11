Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Alaba !

Publié le 2 novembre 2020 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba semblerait être condamné à quitter le Bayern dans les prochains mois. Tout comme le PSG, la Juventus examinerait l'idée de récupérer l'international autrichien. Toutefois, La Vieille Dame ne compterait en aucun cas répondre aux attentes financières du joueur.

Engagé jusqu'en juin avec le Bayern, David Alaba ne devrait plus faire long feu à Munich. Comme l'a indiqué Herbert Hainez, le président bavarois, il a abandonné l'idée de prolonger son défenseur autrichien. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » , a-t-il expliqué. Dans cette optique, un départ de David Alaba semblerait être inévitable. Et cette situation pourrait profiter au PSG de Leonardo, qui souhaiterait mettre la main sur l'international autrichien. D'autant que la Juventus, l'un de ses concurrents, n'envisagerait pas de se ruiner pour David Alaba.

David Alaba trop gourmand pour la Juventus ?