Mercato - Real Madrid : L'aveu de Varane sur le départ d'Hakimi !

2 novembre 2020

Après un prêt concluant à Dortmund, Achraf Hakimi devait retourner au Real Madrid, mais le Marocain s'est finalement engagé avec l’Inter. Son ancien coéquipier à la Maison Blanche, Raphaël Varane, est revenu sur ce choix.

Il ne se sera jamais réellement imposé au Real Madrid. Après deux bonnes saisons en prêt à Dortmund, le latéral droit, Achraf Hakimi, a choisi de ne pas revenir au Real Madrid, mais de signer avec l’Inter. Son agent a récemment expliqué le choix de son joueur de rejoindre l’Italie. « Hakimi a personnellement choisi de jouer pour l'Inter. C'était sa décision. Il est très heureux et veut tout gagner avec sa nouvelle équipe, l’Inter » . Un choix soutenu par ses anciens coéquipiers du Real Madrid.

« Le Real Madrid sera toujours un club spécial pour lui »