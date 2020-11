Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les ambitions colossales du Qatar avec Neymar !

Publié le 2 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG en 2017, Neymar été avait attiré pour une petite fortune par les hautes instances qatariennes du club de la capitale. Et pas uniquement pour développer l’aspect purement sportif…

Quelques mois après avoir fait souffrir le PSG lors de la fameuse reomontada remportée par le FC Barcelone en mars 2017 (6-1), Neymar été passé dans le camp d’en face en quittant la Catalogne. L’attaquant brésilien, recruté par le PSG pour 222M€, est devenu le joueur le plus cher de toute l’histoire du marché des transferts. Et comme l’a révélé le journaliste Clément Pernia sur les ondes de Sud Radio, le Qatar avait plusieurs objectifs en cassant sa tirelire pour attirer Neymar au PSG.

« En prenant Neymar, le Qatar rachète son image »