Mercato - PSG : Le Qatar avait une idée précise avec Neymar !

Publié le 31 octobre 2020 à 19h45 par La rédaction

En fin de contrat en 2022, Neymar est devenu une vitrine du PSG depuis son arrivée en 2017. Un transfert réalisé pour l'image du club mais aussi du Qatar. Explications.

C'était un coup de tonnerre sur le mercato, et la foudre a frappé Barcelone de plein fouet. En 2017, le PSG a payé la clause de Neymar pour s'octroyer les services de son bourreau lors de la remontada quelques mois plus tôt. Un transfert à 222M€, le plus cher du monde encore aujourd'hui. Pour Neymar, c'est l'occasion de s'émanciper de Lionel Messi dans sa quête du Ballon d'or. Si l'international brésilien a terminé 3e en 2015 et en 2017 justement, ses résultats n'ont pas suivi au PSG. Victime de nombreuses blessures, Neymar finira 12e en 2018 et ne sera pas nommé la saison suivante.

« Le Qatar veut que le PSG soit sa vitrine »