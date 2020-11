Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le feuilleton Alaba est épineux pour le PSG…

Publié le 3 novembre 2020 à 12h30 par Th.B.

Ces derniers jours, la feuilleton David Alaba a pris une tout autre ampleur avec l’annonce du président du Bayern Munich que le club allemand avait retiré son offre concernant sa prolongation. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver bien que la concurrence soit rude. Néanmoins, Alaba n’est pas encore parti du Bayern, loin de là…

Et si David Alaba était le successeur de Thiago Silva au PSG ? Formé au poste de latéral gauche, l’international autrichien est capable d’évoluer au milieu de terrain, mais joue en défense centrale depuis un bon moment désormais au Bayern Munich. En août dernier, Sport BILD révélait que Thomas Tuchel aurait réclamé à Leonardo le recrutement d’Alaba dans le cadre de la succession de Thiago Silva. Finalement, le cadre du Bayern est resté en Bavière où il discutait jusqu’ici avec ses dirigeants pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Néanmoins, pour cause de demandes financières trop élevées, le Bayern Munich a décidé de se retirer de ces négociations comme son président Herbert Hainer l’a assuré dimanche soir. « Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » . Et maintenant ? Le PSG aurait une belle carte à jouer, néanmoins, le Real Madrid et le FC Barcelone resteraient en course et demeureraient le rêve du joueur également sur les tablettes de la Juventus.

Le Bayern Munich pourrait encore faire machine arrière avec Alaba !

Bien que le président du Bayern Munich ait clairement fait savoir que l’offre de prolongation n’était désormais plus d’actualité compte tenu de l’insatisfaction du clan David Alaba, cela ne voudrait pas dire que ce dossier serait enterré. C’est du moins ce que révèle SPORT1 . Le média allemand a fait un gros point sur cette opération lundi soir. Le comité de direction bavarois serait prêt à revoir sa position sur la question et à s’asseoir autour d’une table avec les représentants de l’Autrichien à deux conditions. La première serait que David Alaba soit l’instigateur de nouvelles discussions, bien évidemment. Et la deuxième, très importante, serait que le joueur accepte l’offre formulée par le Bayern Munich qui ne sera en aucun cas améliorée si les discussions venaient à reprendre. Cependant, en l’état actuel des choses, Pini Zahavi, qui gère les intérêts d’Alaba, n’aurait nullement l’intention pour le moment de reprendre le dialogue avec le Bayern Munich. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’un transfert gratuit de David Alaba l’été prochain. Mais avant cela, il y a le mercato hivernal…

