Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ se profile ?

Publié le 3 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Depuis plusieurs mois, le PSG aurait des vues sur David Alaba qu’il envisagerait de recruter. Et alors que le Bayern Munich a abandonné l’idée de le prolonger, le défenseur autrichien pourrait même débarquer libre l’été prochain…

Interrogé lundi par BR24, le président du Bayern Munich a lâché une petite bombe sur l’avenir de David Alaba (28 ans), ciblé parle PSG depuis plusieurs mois : « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre », a expliqué Herbert Hainez. En clair, Alaba sera libre en juin prochain, et le PSG semble donc avoir une ouverture à saisir dans ce dossier.

Alaba, le gros coup de 2021 ?

En effet, dans sa quête perpétuelle du successeur de Thiago Silva qui n’a rien donné au cours du mercato estival, faute de moyens financiers, le PSG pourrait avoir une très belle carte à jouer en attirant David Alaba pour 0€ à l’été 2021. Reste désormais à savoir si Leonardo reprendra les discussions avec l’entourage du défenseur autrichien du Bayern Munich dans les mois à venir pour en profiter…