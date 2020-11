Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se confirme pour Leonardo dans ce dossier !

Publié le 3 novembre 2020 à 13h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, David Alaba suscite également l’intérêt du Real Madrid qui pourrait le recruter à moindre coût en janvier ou gratuitement à la fin de la saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, David Alaba a de grandes chances de quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. En effet, alors que les négociations étaient dans l’impasse, le président du club allemand a annoncé ce dimanche que l’offre de prolongation de contrat a été retirée. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » a déclaré Herbert Hainer. Plusieurs clubs européens ont flairé le bon coup et auraient coché le nom de David Alaba à l’instar du PSG, de Manchester City, de la Juventus, mais aussi du Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à contrecarrer les plans de Leonardo