Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait comment convaincre David Alaba !

Publié le 3 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Intéressé par David Alaba, le PSG devra se frotter à une grosse concurrence. Mais pour rafler la mise, Leonardo pourrait déjà connaitre la clé.

Annoncé parmi les prétendants de David Alaba cet été, le PSG a finalement vu l’Autrichien rester au Bayern Munich. Mais dans la capitale, ce dossier va repartir de plus belle. En effet, ce dimanche, le club bavarois a annoncé que le joueur de 28 ans ne sera pas prolongé. Par conséquent, Alaba sera libre l’été prochain. De quoi forcément intéresser Leonardo et le PSG comme l’a confirmé Bild , mais pas seulement. Selon le média d’outre-Rhin, sa préférence irait vers le Real Madrid et le FC Barcelone, et dans un second temps, le PSG, Manchester City, l’Inter Milan et Liverpool.

Une place… au milieu de terrain !