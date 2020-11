Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba en rajoute une couche sur sa situation !

Publié le 2 novembre 2020 à 21h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, David Alaba semble bien parti pour quitter le Bayern Munich. Alors que son nom avait été évoqué au PSG durant l'été, l'international autrichien est une nouvelle fois revenu sur sa situation.

Coup de tonnerre à Munich ! Alors que le Bayern tente depuis plusieurs mois de prolonger David Alaba, le club allemand a annoncé via son président que le nouveau contrat de l'Autrichien n'était plus d'actualité. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons , a indiqué Herbert Hainez, à la chaîne de télévision BR24 . Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre . » Une bonne nouvelle pour le PSG, le Real Madrid ou encore le Barça, annoncés sur ses traces. Interrogé en conférence de presse ce lundi, David Alaba n'a de son côté pas écarté la possibilité de poursuivre sa carrière en Bayern, tout en regrettant la sortie de son président. Une déception qu'a de nouveau évoquée l'Autrichien lors d'un entretien pour Sky Sport.

« Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'argent »