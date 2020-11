Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une ouverture avec Alaba dès janvier !

Publié le 3 novembre 2020 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba pourrait quitter le Bayern gratuitement à l'issue de la saison. Alors que le PSG serait sur les rangs pour s'attacher les services de l'Autrichien, un transfert au mois de janvier serait possible. Et ce, à condition de trouver un terrain d'entente avec le club bavarois.

David Alaba jouerait ses derniers mois avec le Bayern. Engagé jusqu'au mois de juin, le défenseur de 28 ans n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Et à en croire Herbert Hainez, le président bavarois, David Alaba a laissé passer sa dernière chance de rempiler. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » , a-t-il affirmé. Alors que l'avenir de David Alaba semblerait être d'ores et déjà scellé, Leonardo pourrait le recruter gratuitement à la fin de saison. A moins qu'il ne parvienne à le récupérer dès le mois de janvier.

Une ouverture en janvier pour David Alaba ?