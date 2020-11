Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore une bonne nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 3 novembre 2020

En annonçant mettre fin aux négociations avec David Alaba, le Bayern Munich a mis le feu aux poudres. De nombreux cadors européens se seraient déjà positionnés sur le dossier, dont le PSG, et certains n’auraient pas les moyens d’attirer l’Autrichien.

C’est assurément un bon coup qui se profile à l’horizon. En fin de contrat en juin 2021, David Alaba était en discussions avec le Bayern Munich pour prolonger son bail en Bavière. Seulement, le club a annoncé retirer son offre, mettant un terme aux négociations. Une issue inattendue pour le joueur, et qui a vite déchaîné l’intérêt des grands d’Europe. À 28 ans, le latéral gauche, également capable d’évoluer en défense centrale, dispose d’un statut de cador, et la liste de prétendants est aussi longue que prestigieuse. Le PSG, le Real Madrid, la Juventus Turin, Manchester City ou encore le FC Barcelone seraient prêts à se positionner.

Barcelone déjà hors du coup pour Alaba ?